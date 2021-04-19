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25 апреля Таллин возобновляет авиасообщение с Москвой

Виктория Шанина
Сегодня в 15:09

25 апреля между Таллином и Москвой возобновится авиасообщение. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Таллинского аэропорта.

Власти запланировали отправлять один самолет в неделю по воскресеньям, первый рейс состоится 25 апреля. Обслуживать перелеты будет российский авиаперевозчик «Аэрофлот».

Сейчас из Таллинского аэропорта открыты 13 международных направлений. По прилете в Эстонию прибывшие должны провести 10 дней на самоизоляции, но это касается только жителей тех стран, где из 100 тыс. тестов на коронавирус выявлено 150 положительных результатов.

Без ограничений на этой неделе могут приехать граждане Финляндии, Ирландии, Португалии, Великобритании и Мальты. Кроме того, въезд разрешен для жителей стран, которые внесены в список, согласованный в Евросоюзе. К ним относятся Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.

15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Самолеты не будут летать в эти страны до 1 июня. Исключениями станут рейсы на маршруте Стамбул — Москва, они будут совершаться дважды в неделю.

Греция и Израиль, наоборот, намерены открыть границы уже в мае. В эти страны можно будет въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста, справки на антитела или прививки.

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