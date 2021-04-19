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Навального переведут из колонии в больницу для осужденных. Ему прописана витаминная терапия

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:24

По решению ведомственной комиссии врачей политика Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК-2 «Покров», переведут в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-3. Об этом сообщает управление ФСИН по Владимирской области.

«В настоящее время состояние здоровья А.Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — следует из заявления.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.

24 марта адвокаты Навального рассказали о его резком ухудшении здоровья. По их словам, оппозиционер уже несколько дней испытывает сильные боли в спине, у него начала отниматься нога. В качестве помощи оппозиционеру дают только таблетки ибупрофена.

Навальный считает, что сотрудники колонии намеренно вредят его здоровью, нарушая право на непрерывный восьмичасовой сон и не оказывая должной медицинской помощи.

31 марта оппозиционер объявил голодовку, потребовав пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства. В этот же день ФСИН заявила, что Навальному в колонии оказывают всю необходимую медпомощь, а его состояние стабильное. 17 марта глава профсоюза «Альянс врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева опубликовала копию биохимического анализа его крови, заявив, что есть вероятность остановки сердца политика.

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