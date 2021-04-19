В России за сутки выявили 8589 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8589 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 43 заболевших меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской областях и Красноярском крае.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 710 690. За последние сутки вылечились 6818 человек, за все время — 4 333 598. За сутки умерли 346 пациентов, за весь период — 105 928.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 141,4 млн человек, 3,02 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (31,6 млн). На втором месте Индия (15 млн), на третьем — Бразилия (13,9 млн), на четвертом — Франция (5,3 млн).