В России за сутки выявили 8589 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8589 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 43 заболевших меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской областях и Красноярском крае.