Крупные футбольные клубы Европы создадут Суперлигу. Среди них есть «Реал Мадрид» и «Ювентус»

Двенадцать европейских футбольных клубов официально сообщили о создании Суперлиги. Они получат 3,5 млрд евро на поддержку планов по вложениям в инфраструктуру и возмещение последствий пандемии коронавируса, пишет пресс-служба ФК «Ливерпуль».

В числе основателей оказались «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхем», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Согласно заявлению, всего в лигу попадет 20 клубов: 15 клубов-основателей и 5 переизбираемых в зависимости от результатов прошедшего сезона.

Организаторы планируют проводить соревнования в том числе по женскому футболу, а также намерены сотрудничать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерацией футбола (FIFA).

Первым председателем Суперлиги стал президент ФК «Реал Мадрид» Флорентино Перез, сопредседателями назначены совладельцец «Манчестер Юнайтед» Джоел Глейзер и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

«Мы поможем футболу на всех уровнях и выведем его на принадлежащее по праву место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, в котором более четырех миллиардов болельщиков. Наша ответственность, как крупных клубов, состоит в том, чтобы удовлетворить их желания», — отметил Перез.

Представители FIFA заявили изданию Reuters, что федерация не одобряет «закрытую европейскую отколовшуюся лигу», которая «работает вне международных футбольных структур». UEFA выразил свое недовольство еще в 2020-м, когда впервые стало известно о проекте Суперлиги. Союз пригрозил дисквалификацией всем клубам, участвующим в проекте.