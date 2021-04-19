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Роспотребнадзор: в России формируются два новых штамма коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 11:54

В России формируются два новых штамма коронавируса — сибирский и северо-западный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По словам Поповой, российские ученые выявили новые мутации, которое «несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму». Она отметила, что в России выявили 192 образца британского штамма и 21 — южноафриканского, а мутаций, обнаруженных в других старанах, пока не найдено.

«Мы видим формирование сибирского и северо-западного варианта <…>. Как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим», — отметила глава ведомства.

Несмотря на это, в Роспотребнадзоре считают, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Страна находится на 87 позиции в мире по показателям среднесуточной заболеваемости.

12 апреля Россия закрыла авиасообщение с Турцией. Одной из причин, по информации Анны Поповой, стали новые штаммы коронавируса. Глава Роспотребнадзора заявила, что именно из этой страны в Россию завезли больше всего мутаций.

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