ФАС завела дело на Google, обвинив в злоупотреблении доминирующим положением YouTube

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Google. Ведомство обвинило американскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

По мнению ФАС, правила, связанные с формированием, приостановкой, блокировкой аккаунтов и обращением контента на YouTube, «являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». «Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», — заявили в ведомстве.

ФАС считает, что действия Google могут привести «к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках».

Антимонопольная служба начала расследование в отношении Google после обращения Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ). Там пожаловались на внезапную блокировку и удаление аккаунтов и контента на YouTube.

В октябре прошлого года Роскомнадзор заявил, что американские интернет-компании — Google (YouTube), Facebook и Twitter — ограничивают доступ к материалам 20 российских СМИ. Среди них РИА «Новости», Russia Today, Sputnik и «Россия 1». В ведомстве назвали это цензурой. После этого в России приняли закон, который позволяет замедлять или блокировать на территории страны платформы, допускающие дискриминацию российских СМИ.

В апреле 2021-го Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать ютьюб-аккаунт телеканала «Царьград», который выступает с консервативных и монархических позиций. В марте журналист Антон Красовский призвал Роскомнадзор вмешаться в политику YouTube в отношении телеканала RT.