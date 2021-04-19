Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения Елену Цунаеву.

Она надеется, что к 24 июня ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор скорректирует свои требования и «Бессмертный полк» можно будет провести в традиционном формате.

В конце марта источники РБК заявляли, что в Кремле планируют провести «Бессмертный полк» 9 мая в обычном формате. Для этого, по их словам, власти собирались снять запрет на массовые мероприятия в Москве.

В 2020 году из‑за пандемии президент Владимир Путин перенес парад Победы с 9 мая на 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» — на 26 июня. Парад проводили в присутствии ветеранов и лидеров Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.