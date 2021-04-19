перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Генпрокуратура и МВД отреагировали на запланированные акции в поддержку Навального 15:27
Мы не знали о них, но они нам нужны. BuzzFeed составил список маленьких, но полезных гаджетов 15:20
25 апреля Таллин возобновляет авиасообщение с Москвой 15:09
В Техасе Tesla врезалась в дерево и загорелась. Два человека погибли. За рулем никого не было 14:41
Леонид Волков: базу электронных почт сторонников Навального слил сотрудник ФБК*, работающий на ФСБ 14:40
snoopdogg/Instagram Снуп Догг и Скотт Эдкинс снимутся в комедийном триллере про вампиров от Netflix
Снуп Догг и Скотт Эдкинс снимутся в комедийном триллере про вампиров от Netflix 14:37
Вышел трейлер мюзикла «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр. Фильм откроет Каннский фестиваль 13:19
Дерипаска заявил, что Росстат манипулирует статистикой бедности в России 13:18
Навального переведут из колонии в больницу для осужденных. Ему прописана витаминная терапия 12:24
Роспотребнадзор: в России формируются два новых штамма коронавируса 11:54
В России появился первый экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19. Его можно сделать дома 11:46
visuals/Unsplash В России за сутки выявили 8589 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8589 случаев коронавируса 11:22
Власти Великобритании введут новый закон для борьбы со шпионами из России и Китая 10:42
Режиссер «Безумного Макса» рассказал, что события приквела развернутся в течение нескольких лет 10:37
Крупные футбольные клубы Европы создадут Суперлигу. Среди них есть «Реал Мадрид» и «Ювентус» 9:50
Сыну Кадырова на турнире по боксу присудили победу после того, как его соперник начал атаку 9:44
Daniel James/Unsplash В суд Германии подали иск против пяти союзников Кадырова из‑за преследования геев в Чечне
В суд Германии подали иск против пяти союзников Кадырова из‑за преследования геев в Чечне 8:59
Американские ученые подсчитали, сколько тираннозавров существовало на Земле Вчера в 21:00
В возрасте 35 лет умер британский хореограф Лиам Скарлетт Вчера в 19:45
Розыск Петрова и Боширова, распродажа NFT от A$AP Rocky и другие новости дня Вчера в 18:46 Дайджест
Отключить рекламу

Снуп Догг и Скотт Эдкинс снимутся в комедийном триллере про вампиров от Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 14:37

Хип-хоп-исполнитель Снуп Догг и звезда сиквела «Неоспоримый» Скотт Эдкинс присоединились к актерскому составу «Дневной смены» от Netflix. Это будет комедийный триллер про вампиров, пишет журнал The Hollywood Reporter.

Шоу расскажет о трудолюбивом отце 8-летней девочки. Он хочет обеспечить ребенку прекрасное будущее, но зарплаты уборщика бассейнов едва ли хватает хотя бы на жизнь. В один момент его основная работа становится просто прикрытием – главный герой начинает охотиться на вампиров.

Поставит сериал Дж.Дж.Перри — «Дневная смена» станет его режиссерским дебютом. Ранее он снимался в фильмах «Веселые каникулы» и «Входят орлы».

В главных ролях: Карла Соуса (снималась в сериале «Как избежать наказания за убийство»), Стив Хауи («Бесстыжие», «Скорая помощь»), Джейми Фокс («Джанго освобожденный», «Рэй», «Законопослушный гражданин») и Дейв Франко («Иллюзия обмана», «Мачо и ботан»). Дата премьеры пока неизвестна.

Снуп Догг участвовал в создании более 200 картин, включая роли в сериалах «Красавцы», «Американская семейка» и озвучку «Симпсонов». Одной из последних стал фильм «Пляжный бездельник» с Мэттью МакКонахи, который вышел в 2019 году.

События недели на afisha.ru
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
рок
Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
The Hollywood Reporter
Люди
Стив Хоуи
Дэйв Франко
Стив Хауи
Джейми Фокс
Дейв Франко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить