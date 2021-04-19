Снуп Догг и Скотт Эдкинс снимутся в комедийном триллере про вампиров от Netflix

Хип-хоп-исполнитель Снуп Догг и звезда сиквела «Неоспоримый» Скотт Эдкинс присоединились к актерскому составу «Дневной смены» от Netflix. Это будет комедийный триллер про вампиров, пишет журнал The Hollywood Reporter.

Шоу расскажет о трудолюбивом отце 8-летней девочки. Он хочет обеспечить ребенку прекрасное будущее, но зарплаты уборщика бассейнов едва ли хватает хотя бы на жизнь. В один момент его основная работа становится просто прикрытием – главный герой начинает охотиться на вампиров.

Поставит сериал Дж.Дж.Перри — «Дневная смена» станет его режиссерским дебютом. Ранее он снимался в фильмах «Веселые каникулы» и «Входят орлы».

В главных ролях: Карла Соуса (снималась в сериале «Как избежать наказания за убийство»), Стив Хауи («Бесстыжие», «Скорая помощь»), Джейми Фокс («Джанго освобожденный», «Рэй», «Законопослушный гражданин») и Дейв Франко («Иллюзия обмана», «Мачо и ботан»). Дата премьеры пока неизвестна.

Снуп Догг участвовал в создании более 200 картин, включая роли в сериалах «Красавцы», «Американская семейка» и озвучку «Симпсонов». Одной из последних стал фильм «Пляжный бездельник» с Мэттью МакКонахи, который вышел в 2019 году.