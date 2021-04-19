Вышел трейлер мюзикла «Аннет» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр. Фильм откроет Каннский фестиваль

Действие картины развернется в Лос-Анджелесе. Лента покажет историю супружеской пары стендап-комика Генри (Адам Драйвер) и оперной певицы с мировым именем Анны (Марион Котийяр). Они в центре внимания, их считают идеальной парой, но рождение дочери по имени Аннет, которой уготована «‎особенная судьба», изменит их жизнь.

Состоялась премьера трейлера мюзикла «Аннет», главные роли в котором исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр. Фильм откроет 74-й Каннский фестиваль, сообщается на сайте мероприятия.

«Аннет» снял режиссер «Дурной крови» Леос Каракс — это первая его работа на английском языке. В фильме также появится актер Саймон Хелберг из «Теории большого взрыва». Саундтрек к «Аннет» написала группа Sparks. Предыдущий фильм Каракса «Корпорация „Святые моторы“» номинировался на главную награду Каннского фестиваля в 2012 году.

По данным Deadline, фильм был готов к показу в Каннах еще в прошлом году, но премьеру отложили из‑за коронавирусных ограничений.

Открытие Каннского фестиваля запланировано на 6 июля, а закончиться он должен 17-го числа.