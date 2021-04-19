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Генпрокуратура и МВД отреагировали на запланированные акции в поддержку Навального

Семён Гудошников
Сегодня в 15:27

Генеральная прокуратура России и МВД предостерегли от участия в митингах в поддержку Алексея Навального. В Генпрокуратуре, пишет РИА «Новости», предупредили об административной ответственности за участие в несогласованных акциях.

Там также заявили, что ФБК* и Штабы Навального распространяют экстремистские призывы. Интернет-компаниям и владельцам сайтов грозит ответственность по статье 13.41 КоАП за отказ удалять такие призывы, отметили в прокуратуре.

В МВД напомнили об антикоронавирусных мерах, которые продолжают действовать в регионах, и призвали не участвовать в акциях и не приходить в места их проведения в заявленное организаторами время. Ведомство сказало, что не исключает «провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка».

«Подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — заявили в министерстве.

Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии № 2 в Покрове. 31 марта он объявил голодовку, потребовав пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства. В этот же день ФСИН заявила, что оппозиционеру в колонии оказывают всю необходимую медпомощь, а его состояние стабильное. 17 апреля глава профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева опубликовала копию биохимического анализа его крови, заявив, что есть вероятность остановки сердца Навального.

* По решению Минюста ФБК и «Альянс врачей» признаны в России НКО, выполняющими функцию иноагента.

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