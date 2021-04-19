НАСА первым в мире запустило вертолет на Марсе. Он летал около 30 секунд

НАСА сообщило о запуске беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе. Это первый летательный аппарат за всю историю, который совершил полет на другой планете. «Ingenuity совершила свой первый полет — первый полет самолета с двигателем на другую планету!» — пишет ведомство в твиттере, уточняя, что запуск прошел успешно.

Дрон поднялся на три метра и провел в воздухе около 30 секунд. После этого он совершил посадку и передал на Землю снимки со своей видеокамеры, а также данные марсохода Perseverance. Астронавт Виктор Гловер опубликовал фото, которое сделал дрон. На нем видно тень вертолета, или, как ее назвал сам Гловер, «тень величия».

Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе в ночь с 18 на 19 февраля. Он опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, по предположениям ученых, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Ранее НАСА показывало панорамный снимок в 360 градусов, сделанный ровером, и публиковало дорожку, на которой записаны звуки с Марса.