Дерипаска заявил, что Росстат манипулирует статистикой бедности в России

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Росстат дает неверное представление о количестве россиян, которые живут за чертой бедности. По его словам, к ним относится 80 млн граждан, что более чем в четыре раза больше официальной статистики.

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие „бравые“ отчеты о „победах“ над бедностью. Обидно только, что „победы“ эти в основном на бумаге происходят», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

Бизнесмен ссылается на статистику Росстата, где утверждается, что бедность в России в 2020 году упала до минимума с 2014-го. Ведомство сообщило, что число россиян, у которых доходы ниже прожиточного минимума, упало до 12,1% (17,8 млн человек).

При этом, по данным Росстата за январь–сентябрь 2020-го, число россиян, живущих за чертой бедности, составило 19,6 млн — это 13,3% населения страны. «Вместе с активной поддержкой наиболее незащищенных групп населения рост доходов в четвертом квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан», — отметили аналитики.