Marvel показала первый тизер фильма об азиатском супергерое Шан-Чи

MCU выпустила первый тизер-трейлер «Шан-Чи и легенда десяти колец» — это первое появление азиатского мастера боевых искусств в киновселенной Marvel. Исполнитель главной роли опубликовал у себя в твиттере постер фильма.
По сюжету Шан-Чи узнает, что его отец Венву связан с криминальным миром, и отказывается становиться преемником. Обученный множеству боевых искусств, герой уезжает в Сан-Франциско и остается там жить. В киностудии говорят, что именно Венву, созданный специально для вселенной супергероев, является настоящим злодеем Мандарином.
Шан-Чи станет первым, кому предстоит столкнуться с настоящим лидером организации «Десять колец». Первый раз она появилась в «Железном человеке», но тогда и сам суперзлодей Мандарин оказался ненастоящим.
Режиссером картины выступил Дестин Креттон, автор «Просто помиловать» и «Стеклянного замка». Главные роли исполнили Лю Сыму, Тони Лен Чхиувай («Любовное настроение») и певица Awkwafina из «Восьми подруг Оушена».
Авторы фильма рассказали, что при создании боевых сцен вдохновлялись фильмом «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и фильмами с Джеки Чаном.
Российский зритель сможет увидеть «Шан-Чи» 2 сентября 2021 года.