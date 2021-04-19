Marvel показала первый тизер фильма об азиатском супергерое Шан-Чи

MCU выпустила первый тизер-трейлер «Шан-Чи и легенда десяти колец» — это первое появление азиатского мастера боевых искусств в киновселенной Marvel. Исполнитель главной роли опубликовал у себя в твиттере постер фильма.

По сюжету Шан-Чи узнает, что его отец Венву связан с криминальным миром, и отказывается становиться преемником. Обученный множеству боевых искусств, герой уезжает в Сан-Франциско и остается там жить. В киностудии говорят, что именно Венву, созданный специально для вселенной супергероев, является настоящим злодеем Мандарином.