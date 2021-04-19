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Леонид Волков: базу электронных почт сторонников Навального слил сотрудник ФБК*, работающий на ФСБ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:40

Глава региональных штабов политика Алексея Навального Леонид Волков утверждает, что адреса электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» слил в сеть работник Фонда борьбы с коррупцией*, завербованный ФСБ. Об этом он заявил в эфире «Навальный Live» на ютьюбе.

По его словам, это первый подобный случай в истории их деятельности. «Технически, как всегда, 99% хакерских атак происходят через инсайдера, через крысу. У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать логи почтового сервера», — сказал Волков.

Глава штабов рассказал, что они уже несколько раз вычисляли и увольняли сотрудников, пойманных в работе на ФСБ. В данном случае сотрудник, чье имя не раскрывается, уже был уволен. «Мы у него забрали все доступы. К сожалению, мы не учли одного обстоятельства: доступ к логам почтового сервера [у него] остался», — рассказал он подробности утечки.

Волков также опровергает информацию о том, что хакерам удалось похитить персональные данные. «Никаких персональных данных, никаких имен, никаких адресов, ничего. Только список имейлов», — сказал он. Однако корреспондент «Дождя» получил письмо, где злоумышленники написали его фамилию и имя, дату рождения, адрес регистрации и угрозу передать эти данные работодателю.

Волков пообещал в скором времени опубликовать более детальное расследования инцидента.

Три дня назад в сеть слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». К ним приходили письма с угрозами деанонимизации, но там было написано, что они не располагают адресными или телефонными данными.

* Минюст включил ФБК в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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