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РКН может заблокировать Twitter, Илон Маск продает NFT песни и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:43

Госдума одобрила во втором чтении поправки о лишении свободы до пяти лет за оскорбление ветеранов. Они также предполагают штрафы до 5 млн рублей.

Еще Госдума приняла в третьем чтении закон о просветительской деятельности. Ее запретят проводить без одобрения властей.

«Единая Россия» отозвала законопроект, который предлагает вернуть убийство животных в приютах. Инициативу посчитали живодерской.

Роскомнадзор пообещал заблокировать Twitter через месяц, если он не удалит запрещенный контент. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

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Instagram запретит взрослым отправлять личные сообщения подросткам, которые на них не подписаны. Функция начнет работать в некоторых странах уже в марте.

Появилось видео, на котором человек распыляет газ возле редакции «Новой газеты». Журналисты призвали расследовать инцидент.

Школьник в Новосибирской области разослал по чатам интимное видео учительницы. После этого женщина уволилась.

Илон Маск продает NFT своей новой песни, посвященной NFT. Он оценил ее в 420 млн Dogecoin.

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Netflix выпустил новый трейлер сериала «Нерегулярные части». Он станет очередной интерпретацией истории про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

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