РКН может заблокировать Twitter, Илон Маск продает NFT песни и другие новости дня

Госдума одобрила во втором чтении поправки о лишении свободы до пяти лет за оскорбление ветеранов. Они также предполагают штрафы до 5 млн рублей.

Еще Госдума приняла в третьем чтении закон о просветительской деятельности. Ее запретят проводить без одобрения властей.

«Единая Россия» отозвала законопроект, который предлагает вернуть убийство животных в приютах. Инициативу посчитали живодерской.

Роскомнадзор пообещал заблокировать Twitter через месяц, если он не удалит запрещенный контент. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса. Тем временем в стране за сутки выявили 9393 новых случая COVID-19.

Антон Красовский призвал Роскомнадзор вмешаться в политику YouTube в отношении RT. Он считает, что видеохостинг занижает охваты канала и несправедливо отклоняет их фильмы.

Евгения Ройзмана задержали в аэропорту Екатеринбурга. Правоохранители составили на него протоколы из‑за акций в поддержку Навального и отпустили.

Instagram запретит взрослым отправлять личные сообщения подросткам, которые на них не подписаны. Функция начнет работать в некоторых странах уже в марте.

Появилось видео, на котором человек распыляет газ возле редакции «Новой газеты». Журналисты призвали расследовать инцидент.

Школьник в Новосибирской области разослал по чатам интимное видео учительницы. После этого женщина уволилась.

Илон Маск продает NFT своей новой песни, посвященной NFT. Он оценил ее в 420 млн Dogecoin.

Сразу три новых песни Дрейка попали в топ-3 Billboard. Раньше это удавалось только The Beatles и Ариане Гранде.

Netflix выпустил новый трейлер сериала «Нерегулярные части». Он станет очередной интерпретацией истории про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.