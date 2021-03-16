Школьник разослал по чатам интимное видео учительницы. После этого женщина уволилась

Девятиклассник одной из школ в Новосибирской области разослал по чатам видео со своей учительницей, в котором она медленно танцует и раздевается. После огласки женщина написала заявление об увольнении и уехала из региона, рассказывает НГС.

По версии учительницы и администрации учреждения, в начале марта 14-летний школьник взломал страничку женщины в «ВКонтакте» и «вытащил это видео», которое предназначалось для ее молодого человека. После того, как учительница узнала о сливе, она сразу же поставила в известность администрацию и уволилась.

«Учительница была очень хорошей, вела у нас два предмета — английский и немецкий, работала психологом. В этом году защитилась на первую квалификационную категорию, участвовала в конкурсе „Учитель года“, дошла до полуфинала. Результаты были очень хорошими у нее», — описывает женщину замдиректора школы.

По словам учительницы, она делала попытки поговорить с учеником и его родителями, но они «на контакт не шли». Сибирячка решила сменить деятельность и больше не заниматься преподаванием.

Сначала девятиклассник утверждал, что ролик ему прислала сама учительница, но после беседы признался в содеянном. Замдиректора называет семью подростка не самой благополучной.

Два года назад директор барнаульской школы захотела уволить учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову за фотографию в платье и каблуках, сравнив девушку с проституткой. За педагога вступились родители, которые собрали подписи против ее увольнения и обратились к директору. В итоге Кувшинникова так и не была уволена.