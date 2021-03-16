В новом трейлере «Нерегулярных частей» Шерлок Холмс расследует очень странные дела

Расследованием странных дел занимается группа смышленых подростков с Бейкер-стрит. Однако все лавры себе забирают главные герои — тщеславный детектив-наркоман Холмс и зловещий доктор Ватсон.

Netflix выпустил новый трейлер сериала «Нерегулярные части» («The Irregulars»). Картина станет очередной интерпретацией истории про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Ситуация накаляется, когда расследования приобретают сверхъестественный характер. Вскоре подростки понимают, что им предстоит спасти от мистических сил не только Лондон, но и весь мир.

Беспризорники неслучайно стали центром сюжета в сериале. Они появлялись в нескольких оригинальных романах Конан Дойла в качестве шпионов Шерлока.

Одним из создателей проекта стал Том Бидуэлл. Ранее он уже писал сценарии про подростков («Мой безумный дневник») и фантастические приключения («Обитатели холмов»).

Премьера «Нерегулярных частей» состоится 26 марта на платформе Netflix.

В 2020 году на стрим-сервисе Netflix вышел фильм про сестру Шерлока Холмса Энолу. Роль боевой 16-летней девочки исполнила Милли Бобби Браун. Читайте рецензию «Афиши Daily» на детективную картину «Энола Холмс» здесь.