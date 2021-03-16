Роскомнадзор пообещал заблокировать Twitter через месяц, если он не удалит запрещенный контент

Роскомнадзор намерен заблокировать Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

Он отметил, что сервис избежит блокировки, если пойдет на контакт по вопросу удаления контента. Однако сейчас, по словам Субботина, РКН не видит конкретных шагов Twitter в этом направлении.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор объявил, что начал замедлять скорость доступа к Twitter, потому что соцсеть не удалила с 2017 года 3168 материалов с противоправной информацией.

После этого с перебоями стали работать сайт самого РКН, порталы Госдумы, Кремля и правительства. В Минцифре сказали, что эти два события не связаны, а проблемы с доступом произошли из‑за сбоя маршрутизаторов в сети «Ростелекома».