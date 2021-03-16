В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса. Он более заразен

Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России двух случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Выявлено 28 изолятов (чистых образцов вируса — Прим. ред.), относящихся к британскому варианту, 2 — относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», — заявили в Роспотребнадзоре.

За последнее время на территории России специалисты провели сбор 8159 образцов от людей, «подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков». Речь, прежде всего, о лицах, вернувшихся из других стран, с подозрением на повторное инфицирование, с нетипичным течением болезни и больных с устойчивостью к лечению.

О выявлении нового варианта коронавируса власти ЮАР сообщили в конце 2020 года. Ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге установили, что этот штамм примерно на 50% заразнее других вариантов коронавируса. Он может быть более устойчив к антителам в крови у переболевших, что создает риск повторных заражений, в том числе у вакцинированных людей.