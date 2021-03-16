Антон Красовский призвал Роскомнадзор вмешаться в политику YouTube в отношении RT

Общественный деятель и журналист RT Антон Красовский написал главе Роскомнадзора Андрею Липову письмо, в котором попросил ведомство повлиять на политику YouTube в отношении телеканала. Красовский считает, что видеохостинг занижает охваты RT и несправедливо отклоняет их фильмы.

В качестве примера журналист привел интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, выпущенное в начале пандемии коронавируса. Видео набрало за ночь 2 млн просмотров и было заблокировано модератором. После скандала его восстановили.

«Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась — и в итоге свелась до нуля», — говорит Красовский.

Он отмечает, что RT пробовал наладить отношения с YouTube за деньги — при помощи размещения рекламы на хостинге. Телеканал хотел прорекламировать фильм про депутата Оксану Пушкину, где она говорит с жертвами домашнего насилия, картину про российского параатлета Дмитрия Игнатова, который был лицом рекламной кампании Apple, и интервью с вице-мэром Москвы Анастасией Раковой, в котором она рассказывала об успехах в борьбе с COVID-19 в городе.

Однако, по словам журналиста, ни одна из этих рекламных кампаний не была принята — модераторы отклоняли ролики с формулировкой «деликатный контент». Аппеляции и разговоры с руководством YouTube и Google в России не помогли телеканалу. В то же время российский отдел хостинга «провел настоящую всемирную рекламную кампанию всем видеопродуктам Алексея Навального и ФБК», считает Красовский.

«Год нас убивают на нашей же земле, и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны. Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании, чтобы хоть как‑то выцыганить у них дозволение быть заметными», — возмущается он.

В октябре прошлого года Роскомнадзор заявил, что американские интернет-компании — Google (YouTube), Facebook и Twitter — ограничивают доступ к материалам 20 российских СМИ. Среди них РИА «Новости», Russia Today, Sputnik и «Россия 1». В ведомстве назвали это цензурой. После этого в России приняли закон, который позволяет замедлять или блокировать на территории страны платформы, допускающие дискриминацию российских СМИ.