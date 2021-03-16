В России выявили 9393 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 9393 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 44 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 409 438. За последние сутки вылечились 10 644 человека, за все время — 4 014 220. За сутки умерли 443 пациента, за весь период — 92 937.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 120,2 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,4 млн). На втором месте — Бразилия (11,5 млн), на третьем — Индия (11,4 млн).