В России выявили 9393 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 9393 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 44 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.