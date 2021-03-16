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Илон Маск продает NFT песни об NFT. Он оценил ее в 420 млн Dogecoin

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:04

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск продает невзаимозаменяемый токен (NFT) песни, которую он посвятил NFT. Об этом он сообщил в твиттере.

Трек захотел купить художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, который недавно продал NFT своей работы за рекордные 69 млн долларов. Он предложил Маску те же 69 млн, но тот попросил 420 млн единиц криптовалюты Dogecoin, то есть всего 24 млн долларов.

В композиции женский голос под простой хаус поет: «NFT — для вашего тщеславия. Компьютеры никогда не спят — это верифицировано, это гарантировано». Песня сопровождается видео с вращающейся золотистой статуэткой, на которую нанесены надписи «Приз за тщеславие», «Компьютеры никогда не спят» и ставшая мемом аббревиатура HODL («Hold on for dear life»), что переводится как «Держись за дорогую жизнь».

Невзаимозаменяемый токен — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Ранее распродажу своего цифрового искусства через систему NFT устроила девушка Маска, певица Граймс. Некоторые произведения, которые она создала со своим братом Маком, сопровождаются специально записанной музыкой. Среди них треки «Mars Theme», «Ærythe» и «Anhedonia».

Вчера британский электронный музыкант Aphex Twin продал на аукционе невзаимозаменяемый токен своей цифровой картины за 128 тыс. долларов. Артист создал работу под названием «afx\/weirdcore\blockscanner» совместно со своим творческим партнером Weirdcore, занимающимся визуальным искусством. Она была выставлена на маркетплейсе Foundation в течение 24 часов со стартовой стоимостью 1773 доллара.

На рынке NFT опять же вчера произошла мошенническая атака. Пользователи торговой площадки цифрового искусства Nifty Gateway рассказали, что с их аккаунтов похитили токенов на сотни тысяч долларов. Один из них утверждает, что неизвестные получили доступ к его учетной записи и завладели его NFT на сумму более 10 тыс. долларов, а затем продали их через мессенджер Discord. Размер ущерба другого пользователя составил 150 тыс. долларов.

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