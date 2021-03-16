перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В образце грязи из‑под километрового слоя гренландского льда нашли растения 18:41
Евгения Ройзмана задержали. Его обвинили в нарушении режима ЧП во время акций в поддержку Навального 17:06
Сериал «Убивая Еву» закончится после четвертого сезона 17:03
Госдума одобрила лишение свободы до пяти лет за оскорбление ветеранов 17:01
PxHere Депутатки «Единой России» предложили убивать животных в приютах. Партия отозвала их законопроект
Депутатки «Единой России» предложили убивать животных в приютах. Партия отозвала их законопроект Обновлено в 16:36
В Москве задержали чемпионку России по фристайлу. Ее подозревают в торговле героином 16:34
Instagram запретит взрослым отправлять личные сообщения подросткам, которые на них не подписаны 16:29
В Петербурге танк выстрелил по чучелу Масленицы. В администрации города об этом не знали 16:09
Антон Красовский/Facebook Антон Красовский призвал Роскомнадзор вмешаться в политику YouTube в отношении RT
Антон Красовский призвал Роскомнадзор вмешаться в политику YouTube в отношении RT 16:02
Жительница Нижнего Новгорода продает «жигули» Бориса Немцова за 3 млн рублей 15:47
Прогулка по лесу и городским улицам в клипе «Ты» Антона Маскелиаде 15:40
Правительство предложило бесплатно отдавать объекты культурного наследия Управделами президента 15:08
Илон Маск продает NFT песни об NFT. Он оценил ее в 420 млн Dogecoin 15:04
Mattel выпустила Барби в честь единственной женщины-космонавта Роскосмоса Анны Кикиной 14:59
Alexander Shatov/Unsplash Роскомнадзор пообещал заблокировать Twitter через месяц, если он не удалит запрещенный контент
Роскомнадзор пообещал заблокировать Twitter через месяц, если он не удалит запрещенный контент 14:45
Госдума приняла закон о просветительской деятельности. Ее запретят проводить без одобрения властей 14:38
«Яндекс.Дзен» будет ограничивать распространение фейков при помощи сервиса Fakecheck 14:09
Общественный транспорт в Петербурге перейдет на природный газ к 2023 году 14:02
«Вы ни хрена не кинокритики»: Михалков — о решении присудить Навальному премию «Белый слон» 13:42
У пользователей NFT-биржи украли произведений искусства на сотни тысяч долларов 13:27
Отключить рекламу

Евгения Ройзмана задержали. Его обвинили в нарушении режима ЧП во время акций в поддержку Навального

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:06

В аэропорту Екатеринбурга полицеские задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Об этом политик рассказал «Новой газете».

Ройзман сообщил, что правоохранители обратились к нему вежливо и спокойно. Они составили протоколы по части 5 статьи 20.5 КоАП («Нарушение требований режима чрезвычайного положения»).

«Меня как задержали, так и отпустили. <…> Протоколы из‑за акций 23 и 31 января», — цитируют журналисты слова собеседника.

К документам было приложено заявление от человека, указанного как Алексеев Георгий Владимирович, попросившего силовиков рассмотреть его жалобу в связи с «призывами» Ройзмана и «агитации об участии в незаконных массовых мероприятиях, о которых он высказался в интервью» изданию Znak.com. Речь, скорее всего, идет о публикации от 20 февраля, в которой политик утверждает, что после суда над Навальным акции протеста в России станут мощнее. То есть жалоба составлена на слова Ройзмана, которые он произнес практически через месяц после протестов.

«С рапортом не согласен, показания буду давать в суде. У меня позиция неизменна, отпираться ни от чего не собираюсь. Да, я выходил, да, выходил по принципиальным соображениям как участник акции», — заявил он.

По его словам, в протоколах содержалось все, что он говорил о митингах в соцсетях. Дата суда пока не назначена.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные акции в поддержку Алексея Навального. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на митингах в поддержку оппозиционера задержали около 11 тыс. человек. Позже правоохранители возбудили 90 уголовных дел на участников шествий.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Люди
Евгений Ройзман
Алексей Навальный
Георгий Алексеев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить