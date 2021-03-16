Евгения Ройзмана задержали. Его обвинили в нарушении режима ЧП во время акций в поддержку Навального

В аэропорту Екатеринбурга полицеские задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Об этом политик рассказал «Новой газете».

Ройзман сообщил, что правоохранители обратились к нему вежливо и спокойно. Они составили протоколы по части 5 статьи 20.5 КоАП («Нарушение требований режима чрезвычайного положения»).

«Меня как задержали, так и отпустили. <…> Протоколы из‑за акций 23 и 31 января», — цитируют журналисты слова собеседника.

К документам было приложено заявление от человека, указанного как Алексеев Георгий Владимирович, попросившего силовиков рассмотреть его жалобу в связи с «призывами» Ройзмана и «агитации об участии в незаконных массовых мероприятиях, о которых он высказался в интервью» изданию Znak.com. Речь, скорее всего, идет о публикации от 20 февраля, в которой политик утверждает, что после суда над Навальным акции протеста в России станут мощнее. То есть жалоба составлена на слова Ройзмана, которые он произнес практически через месяц после протестов.

«С рапортом не согласен, показания буду давать в суде. У меня позиция неизменна, отпираться ни от чего не собираюсь. Да, я выходил, да, выходил по принципиальным соображениям как участник акции», — заявил он.

По его словам, в протоколах содержалось все, что он говорил о митингах в соцсетях. Дата суда пока не назначена.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные акции в поддержку Алексея Навального. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на митингах в поддержку оппозиционера задержали около 11 тыс. человек. Позже правоохранители возбудили 90 уголовных дел на участников шествий.