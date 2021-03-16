Появилось видео, на котором человек распыляет газ возле редакции «Новой газеты»

На видео видно, как мужчина, одетый в фирменную экипировку доставки еды «Яндекса», подходит ко входу офиса «Новой газеты». Из колеса его велосипеда выпускается неизвестное вещество.

Телеграм-канал «Новости Москвы» опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой человек в форме курьера «Яндекса» распыляет газ около здания редакции «Новой газеты».

«Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам», — пишут журналисты издания в материале с заголовком «Это угроза для москвичей».

В пресс-службе «Яндекс.Еды» заявили, что «по этому адресу курьеров, сотрудничающих с сервисом, мониторинг не зафиксировал».

«Новая газета» предложила правительству Москвы вместе расследовать химическую атаку на редакцию.

15 марта сотрудники «Новой газеты» пожаловались на едкий химический запах в здании редакции в Потаповском переулке. Экстренные спецслужбы, работавшие на месте происшествия, не выявили предельного содержания вредных веществ в воздухе.