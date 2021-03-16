Госдума приняла закон о просветительской деятельности. Ее запретят проводить без одобрения властей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон об образовании, которые запрещают заниматься просветительской деятельностью без согласования с властями. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

За поправки проголосовали 308 человек (все они из «Единой России»), против — 95. Представители фракций КПРФ и ЛДПР призывали отклонить инициативу.

Документ вступит в силу с 1 июня 2021 года. Он закрепит в законе понятие «просветительской деятельности» и запретит заниматься ею всем, кроме одобренных властями организаций.

Авторы законопроекта утверждают, что действующие нормы не определяют «порядок осуществления» такой деятельности и не выдвигают «требования к ее участникам». Необходимость принятия поправок они объясняют борьбой с пропагандой «антироссийских сил».

Такие пропагандистские мероприятия, говорится в пояснительной записке, поддерживаются из‑за рубежа и направлены на «дискредитацию» российской «политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя».

Научное сообщество призывает не вносить поправки. Российская академия наук обратилась к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон. Петиция астрофизика Сергея Попова на сайте change.org против поправок собрала больше 230 тыс. подписей.