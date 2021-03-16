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Госдума одобрила лишение свободы до пяти лет за оскорбление ветеранов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:01

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении поправки об административной и уголовной ответственности за публичное оскорбление ветеранов. Документы опубликованы на сайте нижней палаты.

Первый законопроект предлагает ввести для юрлиц штрафы до 5 млн рублей за «публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны», а также за «публичное распространение заведомо ложных сведений» о ветеранах войны.

Документ также предполагает увеличение в пять раз — до пяти миллионов рублей — максимального штрафа для юрлиц, предусмотренного за распространение сведений, выражающих неуважение к дням воинской славы и памятным датам России, а также публичное осквернение символов воинской славы России.

Второй законопроект предусматривает наказывать сроками до трех лет лишения свободы за публичное «распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны». Если преступление совершено с помощью интернета или СМИ, срок может достигнуть пяти лет.

За «оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» документ предлагает наказывать сроками до трех лет. А если преступление совершено с помощью интернета — до пяти лет.

Депутаты решили дополнить УК и КоАП ответственностью за оскорбление ветеранов после приговора Алексею Навальному. Его оштрафовали на 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Поводом стали высказывания оппозиционера о ролике RT в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся в том числе Артеменко.

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