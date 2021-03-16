Instagram запретил взрослым отправлять личные сообщения подросткам, которые на них не подписаны

Руководство Instagram ввело новую политику, которая ограничивает взаимодействие между подростками и взрослыми, чтобы обезопасить молодую аудиторию. Теперь взрослые не смогут писать в личные сообщения юношам, пока те не подпишутся на их аккаунт.

В приложении Instagram появятся подсказки, которые будут указывать на взрослых, «проявляющих потенциально подозрительное поведение». Также будет показано уведомление: «Будьте осторожны, когда делитесь фотографиями, видео или информацией с незнакомыми людьми».

Функция появится в некоторых странах уже в марте, однако компания не уточняет, где именно. Во всем мире система начнет работать «скоро».

Соцсеть также заявила, что разрабатывает новую «технологию искусственного интеллекта и машинного обучения», которая будет определять возраст человека при регистрации аккаунта. Официально пользователям должно быть более 13 лет, но дети легко могут обойти систему. Как именно будет работать функция, руководство не уточнило.

Ранее Instagram заявил, что начнет удалять аккаунты хейтеров, которые пишут оскорбления в личные сообщения. Раньше за рассылку таких сообщений лишь на время запрещалось общаться в директе.