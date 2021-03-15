Депутатки от «Единой России» предложили убивать животных в приютах. В партии их не поддержали

Группа из трех депутаток от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, который предлагает вернуть убийство животных в приютах. На документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента, обратила внимание «Медиазона».

Поправки вносят в закон «Об ответственном обращении с животными», принятый в конце 2018 года. Из него депутатки предлагают исключить пункт, который разрешает умерщвлять животных в приютах только из‑за неизлечимого заболевания или травм, несовместимых с жизнью.

Оставить документе хотят лишь указание, что убийства должны проводиться «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». Численность животных в приютах, согласно законопроекту, должны регулировать регионы «исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности».

Документ также исключает возможность возвращения животных после отлова, стерилизации и вакцинации обратно на улицу.

В пояснительной записке проекта говорится, что инициатива нужна, чтобы убрать бездомных животных с улиц и из общественных мест. По мнению его авторов, стерилизация собак удаляет у них «репродуктивную функцию, но не здоровый оскал».

«Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения, так как в стаях они становятся агрессивными», — говорится в документе. При этом содержать всех бездомных животных в приютах не получится из‑за недостатка финансов у муниципалитетов, считают депутаты.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что законопроект не проходил через координационный совет фракции, и единоросы его поддерживать не будут. Он отметил, что для некоторых деревень трудно выполнять требования нынешнего закона и, возможно, для них потребуются смягчающие поправки на переходный период.