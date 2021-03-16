Сразу три новых песни Дрейка вошли в топ-3 Billboard. Это удавалось лишь The Beatles и Ариане Гранде

Канадский рэпер Дрейк впервые в своей карьере дебютировал с тремя песнями в топ-3 чарта Billboard Hot 100.

Первое место занял трек «What’s Next». На нее исполнитель снял клип, в котором он дрифтует по аэродрому на спорткаре и катается на джипе со снегоуборочным ковшом. На второй позиции «Wants And Needs», записанная с Lil Baby, на третьей — «Lemon Pepper Freestyle» с Риком Россом. Все эти песни входят в мини-альбом Дрейка «Scary Hours 2», который канадец выпустил в начале марта.

До Дрейка это удалось сделать группе The Beatles и Ариане Гранде, которые тоже одновременно заняли три верхние позиции в Hot 100 за одну и ту же неделю — в 1964 году и 2019 году соответственно.

Первая часть «Scary Hours» вышла в 2018 году перед релизом альбома «Scorpion». Она состояла из двух песен — «God’s Plan» и «Diplomatic Immunity». EP «Scary Hours 2» также призван скрасить ожидание грядущего лонгплея — «Certified Lover Boy», который должен появиться в скором времени.