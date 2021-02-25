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Контроль за «праздношатанием» в метро, новый альбом Ника Кейва и другие новости дня 20:50 Дайджест
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Контроль за «праздношатанием» в метро, новый альбом Ника Кейва и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:50

В московском метро установят 316 видеоэкранов с камерами, которые будут фиксировать движения пассажиров. Система сможет определять «праздношатания», «пересечение линии», а также «детектировать лица».

Роскомнадзор требует объяснить причины удаления 100 профилей в Twitter. Соцсеть нашла в них «пророссийскую пропаганду», а также посты, которые «ослабляют веру в надежность НАТО» и «направлены против США и ЕС».

В России третьи сутки выявляют меньше 12 тыс. случаев коронавируса, на этот раз — 11 198. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 достигло 4 212 100.

На Украине заблокировали 426 сайтов, включая РБК, «Живой журнал» и «Аргументы недели». Доступ ограничили в рамках дела о мошенничестве, подробности которого не раскрываются.

ФАС завела дело из‑за «Клипа за 10 лямов», который Моргенштерн снял для Альфа-банка. Ведомство смутило распитие алкоголя в ролике, «вызывающий и непристойный» образ сотрудниц банка и демонстрация среднего пальца.

Генштаб ВС Армении потребовал отставки Никола Пашиняна после увольнения первого замглавы ведомства Тирана Хачатряна. Премьер-министр назвал это попыткой госпереворота.

Christie’s впервые выставит на торги цифровое произведение искусства — коллаж из 5000 цифровых картин, созданных Майком Винкельманом, известным как Beeple. Ставки будут принимать в криптовалюте.

Дэвид Финчер снимет новый триллер для Netflix. Картина станет экранизацией нуар-комикса «Убийца» Алексиса Ноулента, а главную роль в ней может сыграть Майкл Фассбендер.

Netflix выпустил первый тизер «Армии мертвецов» Зака Снайдера. Действие фильма происходит в Лас-Вегасе, так что в ролике есть все атрибуты этого города: казино, двойники Элвиса Пресли и ограбление.

Стрим-сервис Paramount+, запуск которого запланирован на 4 марта, представил пару будущих премьер: полнометражный мультфильм о Бивисе и Баттхеде и сериал по мотивам видеоигр Halo.

Nickelodeon создаст отдельную студию для проектов по вселенной «Аватара». Первый мультфильм начнут снимать уже в этом году, но подробностей пока совсем немного.

Ник Кейв и участник The Bad Seeds Уоррен Эллис выпустили альбом «Carnage». The Offspring анонсировали первую за 9 лет пластинку и выпустили заглавный сингл «Let the Bad Times Roll».

26 февраля в московском Adrenaline Stadium пройдет большой концерт рэпера GONE.Fludd. Это будет первое мероприятие в мини-туре, который музыкант проводит в поддержку нового альбома.

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