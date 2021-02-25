В московском метро установят 316 видеоэкранов с камерами. Они будут фиксировать движения пассажиров

Московское правительство установит на 85 станциях метрополитена 316 мультимедийных экранов с камерами видеонаблюдения. На это собираются потратить 932 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок, на который обратил внимание «Коммерсант».

Планируется, что экраны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена, а также наблюдать за пассажирами. Согласно техзаданию, установленные в экранах камеры обязаны иметь автофокус, снимать в разрешении Full HD, уметь «детектировать лица», подсчитывать количество людей и распознавать их скопления.

В камерах должен быть установлен «модуль определения поведения объектов», который способен фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания». Все вычисления будут происходить не в центре обработки данных, а непосредственно в устройствах. Доступ к ним получат сотрудники метрополитена, ЦОДД и служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

В ГУП «Московский метрополитен» утверждают, что камеры в экранах нужны не для распознавания лиц и поиска конкретных людей. Там заявляют, что экраны будут использоваться, чтобы сообщать о чрезвычайных ситуациях, изменениях в работе транспорта, новых сервисах, а также показывать рекламу и справочную информацию.

Эксперты считают, что новая система нужна в первую очередь для фиксирования и анализа поведения людей. По мнению главы проекта «Роскомсвобода» Саркиса Дарбиняна, ее также можно использовать для сбора информации о пассажирах и предоставления ее рекламным агентствам для маркетинговых целей.

С 2019 года камеры видеонаблюдения в московском метро начали оборудовать системой распознавания лиц. Они способны автоматически фиксировать безбилетников, определять нарушителей и людей, находящихся в розыске. Такие камеры, установленные на турникетах, планируют использовать для оплаты проезда по лицу. Запустить Face ID в метро столичные власти обещали уже в 2021 году.