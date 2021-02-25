О Бивисе и Баттхеде снимут новый мультфильм

Новый мультфильм анонсировали сами Бивис и Баттхед во время презентации для инвесторов, посвященной запуску Paramount+. Персонажи присоединились к встрече в ролике, стилизованном под звонок в зуме.

Телеканал Comedy Central работает над новым полнометражным мультфильмом о Бивисе и Баттхеде. Он выйдет эксклюзивно на сервисе Paramount+, запуск которого запланирован на 4 марта.

Название мультфильма и его название пока неизвестны. Также неясно, кто из создателей оригинального шоу будет задействован в проекте.

Изначально Paramount+ станет доступен для пользователей США, стран Латинской Америки, Австралии и Северной Европы. О планах по запуску сервиса в России пока не сообщалось.

«Бивис и Баттхед» выходили с 1993 по 1997 год на канале MTV. В 1996 году свет также увидел полнометражный фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку». Последний, восьмой сезон шоу был показан в 2011 году. В июле 2020 года Comedy Central объявил о планах по созданию еще двух сезонов мультсериала.