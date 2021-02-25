Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна. Тот назвал это попыткой госпереворота

Генеральный штаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает Sputnik Armenia. Заявление с этим требованием подписало все руководство Генштаба, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиров всех крупных воинских соединений и глав всех управлений.

Так военные отреагировали на увольнение Пашиняном первого заместителя главы Генштаба Тирана Хачартяна. Накануне премьер раскритиковал российские «Искандеры», заявив, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе их ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ответ на просьбу журналистов прокомментировать эти слова Хачартян долго смеялся, а затем назвал их несерьезными.

По мнению военных, увольнение первого замглавы Генштаба не учитывает национальные и государственные интересы Армении и основывается исключительно на личных амбициях Пашиняна.

«Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, бок о бок с народом дрались с врагом. Неэффективное управление действующих властей и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели», — говорится в заявлении военных.

Пашинян назвал требования о своей отставке попыткой государственного переворота. Он пригласил своих сторонников на площадь Республики в центре Еревана. Премьер также сместил с должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

По сообщениям РИА «Новости», противники Пашиняна начали блокировать улицы, движение в центре Еревана парализовано.