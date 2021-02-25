Дэвид Финчер снимет новый триллер для Netflix. Главную роль может исполнить Майкл Фассбендер

Режиссер «Бойцовского клуба» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона» Дэвид Финчер работает над новым триллером для стримсервиса Netflix. Картина станет экранизацией нуар-комикса «Убийца», пишет Deadline.

Оригинальный графический роман Алексиса Ноулента рассказывает о профессиональном киллере. В один момент убийца впадает в рефлексию — его начинает мучить совесть из‑за всех совершенных преступлений.

Адаптацией комикса займется Эндрю Кевин Уокер, который писал сценарий для детективного триллера Финчера под названием «Семь». Продюсером станет супруга режиссера Сеан Чаффин — большую часть своей кинокарьеры она работала над картинами Финчера.

Главную роль может исполнить Майкл Фассбендер, который сыграл лейтенанта Арчи Хикокса в «Бесславных ублюдках» и Магнето в «Людях Икс». Сейчас проходят переговоры с актером, сделка пока не заключена.

В ноябре 2020 года Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт с Netflix на четыре года. Все новые фильмы режиссера будут выходить на стриминговом сервисе. В декабре на платформе уже появился его черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче «Манк».