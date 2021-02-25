Ограбление банка, зомби и Лас-Вегас в первом тизере «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Действие картины происходит в Лас-Вегасе, поэтому в трейлере создатели показали все атрибуты этого города: казино, яркие карнавальные костюмы, двойников Элвиса Пресли и ограбление. Кроме того, в ролике много взрывов, драк и зомби.

Netflix выпустил первый тизер «Армии мертвецов» Зака Снайдера. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Сюжет фильма строится вокруг группы наемников, которые пытаются ограбить казино во время вспышки зомби-вируса. Однако, помимо денег, им нужно найти причину распространения болезни.

В фильме сыграли Дейв Баутиста, Элла Пернелл и Хироюки Санада. Сценарий картины Снайдер написал вместе с Джоби Гарольдом («Джон Уик», «Грань будущего»).

Ранее Зак Снайдер раскрыл дату выхода «Армии мертвецов» и поделился постером. Премьера назначена на 21 мая, а на афише изображены руки зомби, которые пытаются вылезти из‑под игрового стола.