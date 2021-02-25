ФАС возбудила дело из‑за «непристойного» ролика Моргенштерна и Альфа-банка

Ролик «Клип за 10 лямов» появился на ютьюб-канале Моргенштерна 27 ноября. С момента публикации он набрал больше 20 млн просмотров.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело по признакам нарушения законодательства о рекламе из‑за клипа, который рэпер Моргенштерн снял для Альфа-банка . Об этом говорится в определении ФАС от 20 февраля.

По мнению ФАС, видео нарушает сразу несколько норм закона о рекламе. Вот некоторые из претензий:

Моргенштерн употребляет алкоголь в клипе;

Также он показывает зрителям средний палец, который «является общеизвестным неприличным и оскорбительным жестом»;

Созданный в клипе образ сотрудниц банка в клипе «вызывающий и непристойный» и не соответствует реальному образу банковских служащих;

Рэпер использует грудь одной из женщин, которая играет роль сотрудницы банка, для имитации оплаты картой через терминал, что, считают в ФАС, отождествляет женщину с предметом;

В клипе используется утверждение «Лучший банк страны», но не указаны критерии для сравнения, на основании которых сделан вывод о превосходстве Альфа-банка над другими банками.

Дело будет рассмотрено комиссией ФАС 25 марта этого года. До 19 марта Альфа-банк и Моргенштерн должны представить в службу «письменные объяснения по существу предъявляемых претензий».

В банке заявил РБК, что не считают клип рэпера рекламой и не видят в нем нарушений. «Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

По его словам, если ФАС все-таки посчитает, что «интеграция в контент блогера» нарушает закон о рекламе, Альфа-банк будет оспаривать решение ведомства в обычном порядке. Он также рассказал, что с точки зрения бизнеса проект с Моргенштерном показал высокую эффективность — банк получил более 25 тыс. заявок от новых клиентов. «При этом старые клиенты от нас не ушли, несмотря на некоторые комментарии в соцсетях», — добавил представитель банка.