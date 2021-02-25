Роскомнадзор требует объяснить причины удаления 100 профилей в Twitter. Соцсеть нашла там пропаганду

Роскомнадзор направил письмо руководству Twitter, в котором потребовал объяснить причины блокировки 100 аккаунтов в социальной сети. Об этом сообщается на сайте службы.

Кроме того, ведомство попросило предоставить полный список удаленных страниц и «подтверждение их связи с российскими государственными органами». Ранее Twitter заявил, что выявил и удалил ряд аккаунтов, которые связаны с властями России.

69 аккаунтов были заблокированы из‑за «ведения пророссийской пропаганды» и «ослабления веры в стабильность и надежность НАТО». Еще 31 учетная запись, по мнению администрации Twitter, писала посты, «направленные против США и ЕС».

Ранее Роскомнадзор потребовал руководство TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» объяснить, почему они не удаляют призывы к участию в несогласованных акциях. Служба отправила владельцам интернет-площадок письма с требованием «прибыть для разъяснения» этого.