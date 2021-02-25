Сериал по мотивам игры «Halo» выйдет на стриминговом сервисе Paramount+

Сериал по мотивам видеоигр «Halo» выйдет на стриминговом сервисе Paramount+. Об этом сообщил Deadline.

Шоу разрабатывает Showtime вместе с компанией 343 Industries и Amblin Television. Съемки проекта уже начались в Будапеште, а премьера запланирована на первый квартал 2022 года.

Главную роль в сериале исполняет Пабло Шрайбер, известный по сериалам «Защищая Джейкоба» и «На грани». Вместе с ним снимаются Наташа МакЭлхоун, Джен Тейлор, Боким Вудбайн и другие. Одним из продюсеров киноадаптации выступает Стивен Спилберг.

Проект рассказывает о конфликте между человечеством и некоей инопланетной угрозой под названием Ковенант. Для борьбы с пришельцами люди запускают программу создания модифицированных бойцов — спартанцев.

«Он (сериал — Прим. ред.) отразит внутреннее волнение от игры, а также гораздо более глубокий эмоциональный опыт, связанный со спартанцами, людьми, которые изменили свою человеческую сущность химическим и генетическим путем», — рассказал креативный директор CBS Дэвид Невинс.

Более половины первого сезона шоу было снято еще до пандемии коронавируса. Изначально эпизоды должны были показать на телеканале Showtime, однако позднее проект передали Paramount+ — платформе, которая также известна как CBS All Access.

На этом же стриминговом сервисе вышла экранизация романа Стивена Кинга «Противостояние» с Вупи Голдберг. В будущем там появится ремейк «Танца-вспышки».