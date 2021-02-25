На Украине заблокировали 426 сайтов, включая РБК, «Живой журнал» и «Аргументы недели»

Национальная комиссия Украины, которая осуществляет контроль в сфере связи и информатизации, потребовала у местных провайдеров незамедлительно заблокировать 426 сайтов. Блокировка производится на основании решения Голосеевского районного суда в рамках дела о мошенничестве.

Среди попавших под блокировку сайтов есть несколько крупных российских, украинских и зарубежных. В их числе:

информационное агентство РБК;

новостные порталы «Аргументы недели», Vlasti.net, Zaxid Media и DneprNews;

блог-платформа «Живой журнал»;

финансовый супермаркет «Банки.ру»;

сервис статистики телеграм-каналов TGStat.ru;

подраздел сервиса для хостинга и совместной разработки IT-проектов GitHub (gist.github.com).

В сообщении комиссии говорится, что суд поручил «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности», которые возникают у интернет-пользователей при использовании данных ресурсов.

С 2017 года на территории Украины заблокированы сервисы «Яндекса», а также российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. Накануне комиссия также распорядилась заблокировать четыре телеграм-канала: «Резидент», «Легитимный», «Картель» и «Сплетница».