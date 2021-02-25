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На Украине заблокировали 426 сайтов, включая РБК, «Живой журнал» и «Аргументы недели»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:54

Национальная комиссия Украины, которая осуществляет контроль в сфере связи и информатизации, потребовала у местных провайдеров незамедлительно заблокировать 426 сайтов. Блокировка производится на основании решения Голосеевского районного суда в рамках дела о мошенничестве.

Среди попавших под блокировку сайтов есть несколько крупных российских, украинских и зарубежных. В их числе:


  • информационное агентство РБК;
  • новостные порталы «Аргументы недели», Vlasti.net, Zaxid Media и DneprNews;
  • блог-платформа «Живой журнал»;
  • финансовый супермаркет «Банки.ру»;
  • сервис статистики телеграм-каналов TGStat.ru;
  • подраздел сервиса для хостинга и совместной разработки IT-проектов GitHub (gist.github.com).

В сообщении комиссии говорится, что суд поручил «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности», которые возникают у интернет-пользователей при использовании данных ресурсов.

С 2017 года на территории Украины заблокированы сервисы «Яндекса», а также российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. Накануне комиссия также распорядилась заблокировать четыре телеграм-канала: «Резидент», «Легитимный», «Картель» и «Сплетница».

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