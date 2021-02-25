В России третьи сутки выявляют менее 12 тыс. случаев COVID-19

В России третьи сутки подряд регистрируют менее 12 тыс. случаев коронавируса. На этот раз — 11 198, что является минимумом с 7 октября (тогда прирост составил 11 115 заболевших).
По данным оперштаба, больше всего новых заражений в Москве, Петербурге, а также Московской, Нижегородской, Воронежской и Ростовской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 212 100. За последние сутки выздоровели 16 102 человека, за все время — 3 767 664. За сутки умерли 446 пациентов, за весь период — 84 876. Количество активных случаев за месяц снизилось с 511 888 до 359 560.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 112,5 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (28,3 млн). На втором месте — Индия (11,3 млн), на третьем — Бразилия (10,3 млн), на четвертом — Великобритания (4 млн 154 тыс.) (данные оперштаба расходятся с данными Университета Хопкинса, согласно последнему в России выявлено 4 153 735 случаев заражения).