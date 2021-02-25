В России третьи сутки выявляют менее 12 тыс. случаев COVID-19

В России третьи сутки подряд регистрируют менее 12 тыс. случаев коронавируса. На этот раз — 11 198, что является минимумом с 7 октября (тогда прирост составил 11 115 заболевших).

По данным оперштаба, больше всего новых заражений в Москве, Петербурге, а также Московской, Нижегородской, Воронежской и Ростовской областях.