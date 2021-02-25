Ник Кейв и участник The Bad Seeds Уоррен Эллис выпустили альбом «Carnage»

Ник Кейв и его коллега по группе The Bad Seeds Уоррен Эллис выпустили новый альбом «Carnage». Послушать его можно в Apple Music, Spotify и на ютьюбе.

Релиз записывался в течение нескольких недель во время карантина. Ник Кейв описывает его как «жестокую, но очень красивую пластинку, ставшую частью общественной катастрофы».

«Создание „Carnage“ было ускоренным процессом интенсивного творчества. Восемь песен были готовы в той или иной форме в течение первых двух с половиной дней», — отмечает Уоррен Эллис.