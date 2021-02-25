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Ник Кейв и участник The Bad Seeds Уоррен Эллис выпустили альбом «Carnage»

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:15

Ник Кейв и его коллега по группе The Bad Seeds Уоррен Эллис выпустили новый альбом «Carnage». Послушать его можно в Apple Music, Spotify и на ютьюбе.

Релиз записывался в течение нескольких недель во время карантина. Ник Кейв описывает его как «жестокую, но очень красивую пластинку, ставшую частью общественной катастрофы».

«Создание „Carnage“ было ускоренным процессом интенсивного творчества. Восемь песен были готовы в той или иной форме в течение первых двух с половиной дней», — отмечает Уоррен Эллис.

Эта первый совместный альбом музыкантов, при том, что на их счету множество песен и саундтреков, записанных в составе дуэта. На виниле «Carnage» выйдет 28 мая на лейбле Goliath Records.

В октябре 2019 года Ник Кейв выпустил новый альбом своей группы The Bad Seeds — «Ghosteen». Это завершение начавшейся с «Push the Sky Away» альбомной трилогии на века и второй части единственной в своем роде дилогии о боли и скорби — пока Ник Кейв работал над предыдущим своим альбомом «Skeleton Tree», погиб его 15-летний сын Артур.

В 2020-м во время изоляции Кейв выступил с фортепианным концертом в пустом концертном зале «Александра-палас» на окраине Лондона. Живое выступление «Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace» транслировалось онлайн, а позже его запись вышла как лайв-альбом и фильм, который показывали в ограниченном числе кинотеатров.

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