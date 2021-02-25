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The Offspring анонсировали первый за 9 лет альбом и выпустили новый сингл

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:58

Поп-панк-группа The Offspring анонсировала выход своего десятого студийного альбома и выпустила заглавный сингл с него, который называется «Let the Bad Times Roll». Лирик-видео на трек появилось на ютьюб-канале музыкантов.

Первый за девять лет альбом коллектива выйдет этой весной — 16 апреля.

В своем инстаграме The Offspring показали обложку новой пластинки, а также представили треклист, в который вошло 12 песен.

«Let the Bad Times Roll» — третий альбом группы, спродюсированный гигантом хард-рока Бобом Роком, который известен своей работой с группами Aerosmith, The Cult, Bon Jovi, Metallica и многими другими.

Фронтмен The Offspring Декстер Холланд, комментируя релиз, отметил, что человечество сегодня находится в «уникальном историческом периоде». «Мировые лидеры, вместо того чтобы сказать „мы стараемся изо всех сил“, решили „а ну его все к черту“. Это очень страшно», — пояснил музыкант.

По словам гитариста группы Кевина Вассермана, если мир покатится к черту, то нужно извлечь из этого как можно больше пользы, поэтому «Пусть настанут плохие времена» (перевод «Let the Bad Times Roll»).

Предыдущий альбом The Offspring — «Days Go By» — вышел в 2012 году. В 2015 году музыканты выпустили сингл «Coming for You», а в 2020-м — кавер на песню из сериала о Джо Экзотике.

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