В московском Adrenaline Stadium пройдет большой концерт рэпера GONE.Fludd

26 февраля рэпер GONE.Fludd выступит с большим сольным концертом в Adrenaline Stadium в Москве. Это будет первое мероприятие в мини-туре, который музыкант проводит в поддержку нового альбома.

Рэпер исполнит песни из пластинки «Lil Chill», в том числе «UFO LUV», «Радио „Шипучка“», «CHILL». Многие из них ворвались в топ чартов BOOM, Apple Music и Spotify за сутки после релиза.

«Грядущий VOODOO CHILD TOUR — это новая веха в карьере молодого метеора, прошедшего путь от подмосковного андеграунда до олимпа мейнстрима, не растеряв свою суть. Впереди — новое время, новая музыка и новые высоты», — заявили представители артиста.

Билеты можно купить на сайте «Афиши».

Новый альбом GONE.Fludd вышел 19 февраля. На нем 10 треков, из которых шесть — полноценные песни, а оставшиеся четыре — скиты (то есть небольшие скетчи). В этих словесных вставках музыкант приветствует слушателей на волнах радио «Шипучка», ставит треки по запросу слушателей, а себя называет диджей Пузырек.

С синглами из «Lil Chill» артист выступит также 3 марта в новосибирской «Подземке» и 19 марта — в петербургском «A2». Все подробности — в соцсетях артиста.