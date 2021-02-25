Christie’s впервые выставит на торги цифровое произведение искусства. Ставки примут в криптовалюте

Christie’s первым из крупных аукционных домов выставит на продажу цифровое произведение искусства — коллаж «Everydays: The First 5000 Days» работы диджитал-художника Майка Винкельмана (он же Beeple). Торги пройдут с 25 февраля по 11 марта, стартовая цена лота — 100 долларов. Купить цифровой коллаж можно будет только за криптовалюту Ethereum, правда, комиссию от продажи все равно придется заплатить в долларах. Работа будет отправлена победителю в виде NFT (Non-fungible token или незаменяемого токена). Это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Коллаж «Everydays: The First 5000 Days» © Beeple

«Everydays: The First 5000 Days» представляет собой коллаж из 5000 цифровых работ Винкельмана, которые он ежедневно выкладывал в сеть в течение 13,5 лет. В описании лота на Christie’s говорится, что художник объединил в нем повторяющиеся темы и цветовые схемы в единое целое. «Отдельные произведения организованы в произвольном хронологическом порядке: увеличение масштаба открывает абстрактные, фантастические, гротескные или абсурдные картины, глубоко личные или отражающие текущие события. Повторяющиеся темы включают одержимость общества технологиями и страх перед ними; стремление к богатству и разочарование в нем; недавние политические потрясения в Америке», — сказано на сайте аукционного дома. Вот несколько фрагментов коллажа:

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Beeple — востребованный медиахудожник, который создавал видео и графические работы для Джастина Бибера, Кэти Перри и Арианы Гранде. Сотрудничал он и с крупными брендами — Louis Vuitton, Apple и Nike. Художник уже продавал свои цифровые произведения искусства, но исключительно на торговых площадках, поддерживающих блокчейн. В декабре 2020 года, к примеру, его «The Complete MF Collection», состоящая из 20 работ, ушла с молотка за 3,5 млн долларов, найдя покупателей всего за один уик-энд.