перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ник Кейв и участник The Bad Seeds Уоррен Эллис выпустили альбом «Carnage» 18:15
На Украине заблокировали 426 сайтов, включая РБК, «Живой журнал» и «Аргументы недели» 17:54
Художник Zoom продал на аукционе граффити «Хватит бухать» за 131 тыс. рублей 17:12
Ограбление банка, зомби и Лас-Вегас в первом тизере «Армии мертвецов» Зака Снайдера 17:07
Beeple/Christie’s Christie’s впервые выставит на торги цифровое произведение искусства. Ставки примут в криптовалюте
Christie’s впервые выставит на торги цифровое произведение искусства. Ставки примут в криптовалюте 16:34
В Москве пройдет спецпоказ документалки про Билли Айлиш. Эксперты обсудят фильм и творчество певицы 16:29
Ishome выступит в Москве 26 февраля 15:59
В Петербурге пройдет фестиваль феминистского искусства «Ребра Евы» 15:55
На якутского шамана Александра Габышева завели уголовное дело о насилии над полицейским Обновлено в 15:30
Пресс-материалы В «Яндекс.Музыке» появились видеошоты — короткие зацикленные видео к трекам
В «Яндекс.Музыке» появились видеошоты — короткие зацикленные видео к трекам 14:58
The Offspring анонсировали первый за 9 лет альбом и выпустили новый сингл 14:58
В московском Adrenaline Stadium пройдет большой концерт рэпера GONE.Fludd 14:37
О Бивисе и Баттхеде снимут новый мультфильм 13:52
Игорь Яковенко представит новый альбом «False Sonatas» в «Зарядье» 13:10
Armenian Public TV/YouTube Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна. Тот назвал это попыткой госпереворота
Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна. Тот назвал это попыткой госпереворота 12:27
21 Savage и Metro Boomin выпустили клип в стиле фильма ужасов 11:50
В России третьи сутки выявляют менее 12 тыс. случаев COVID-19 11:34
Nickelodeon создаст отдельную студию для проектов по вселенной «Аватара» 11:04
Дэвид Финчер снимет новый триллер для Netflix. Главную роль может исполнить Майкл Фассбендер 10:41
В московском метро установят 316 видеоэкранов с камерами. Они будут фиксировать движения пассажиров 10:11
Отключить рекламу

Christie’s впервые выставит на торги цифровое произведение искусства. Ставки примут в криптовалюте

Семён Гудошников
Сегодня в 16:34

Christie’s первым из крупных аукционных домов выставит на продажу цифровое произведение искусства — коллаж «Everydays: The First 5000 Days» работы диджитал-художника Майка Винкельмана (он же Beeple). Торги пройдут с 25 февраля по 11 марта, стартовая цена лота — 100 долларов. Купить цифровой коллаж можно будет только за криптовалюту Ethereum, правда, комиссию от продажи все равно придется заплатить в долларах.

Работа будет отправлена победителю в виде NFT (Non-fungible token или незаменяемого токена). Это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Коллаж «Everydays: The First 5000 Days»
Коллаж «Everydays: The First 5000 Days»
© Beeple

«Everydays: The First 5000 Days» представляет собой коллаж из 5000 цифровых работ Винкельмана, которые он ежедневно выкладывал в сеть в течение 13,5 лет. В описании лота на Christie’s говорится, что художник объединил в нем повторяющиеся темы и цветовые схемы в единое целое.

«Отдельные произведения организованы в произвольном хронологическом порядке: увеличение масштаба открывает абстрактные, фантастические, гротескные или абсурдные картины, глубоко личные или отражающие текущие события. Повторяющиеся темы включают одержимость общества технологиями и страх перед ними; стремление к богатству и разочарование в нем; недавние политические потрясения в Америке», — сказано на сайте аукционного дома.

Вот несколько фрагментов коллажа:

1 из 5
2 из 5
5 из 5

Beeple — востребованный медиахудожник, который создавал видео и графические работы для Джастина Бибера, Кэти Перри и Арианы Гранде. Сотрудничал он и с крупными брендами — Louis Vuitton, Apple и Nike. Художник уже продавал свои цифровые произведения искусства, но исключительно на торговых площадках, поддерживающих блокчейн. В декабре 2020 года, к примеру, его «The Complete MF Collection», состоящая из 20 работ, ушла с молотка за 3,5 млн долларов, найдя покупателей всего за один уик-энд.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
поп
Полина Гагарина
Эстрадная певица, которую все любят
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
Louis Vuitton
Apple
Люди
Джастин Бибер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить