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Facebook вновь разрешит пользователям и СМИ из Австралии публиковать новости 15:39
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Ученые нашли самый древний наскальный рисунок аборигенов Австралии. На нем изображен кенгуру 10:09
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НАСА опубликовало звуки с Марса, Маск потерял 15 млрд долларов и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:27

Впервые с октября в России выявили менее 11 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки вылечились 12 956 человек, 417 пациентов умерли.

Немецкая страховая компания отказалась от работы с проектом «Северный поток-2». Госдеп США заявил, что это доказывает эффективность санкций.

«Левада-центр» выяснил, что почти каждый второй россиянин узнает новости из соцсетей. Самыми популярными платформами стали «ВКонтакте» и YouTube, а третье место разделили Instagram и «Одноклассники».

НАСА показало панорамный снимок в 360 градусов, сделанный ровером Perseverance на Марсе. Кроме того, агентство опубликовало первые звуки с Красной планеты, записанные с помощью марсохода.

Илон Маск за сутки потерял 15 млрд долларов после его твитов о том, что биткоин — «чушь собачья». Криптовалюта подешевела на 10 тыс. долларов за 19 часов.

Facebook решил отменить запрет на публикацию новостей для пользователей и СМИ из Австралии. Марк Цукерберг сумел договориться с властями страны, чтобы они внесли поправки в новый законопроект.

Ученые нашли самый древний наскальный рисунок аборигенов Австралии. Исследователи выяснили, что изображению с кенгуру около 17,5 тыс. лет.

В сети появилась петиция с предложением назвать в Нью-Йорке квартал в честь MF Doom. Инициаторы хотят переименовать блок между бульваром Риверсайд и проездом Лонг-Бич на Ист-Хадсон-стрит.

Джейден Смит снял клип на песню «Photograph». В нем музыкант фотографируется на вечернем пляже и плавает в море.

Британская группа The Horrors представила новую песню «Lout», а «СБПЧ» выпустил EP «Со слов дерева записано верно».

Netflix показал первый тизер сериала «Наследие Юпитера» — с замком из мрамора, красным плащом и логотипом проекта. Кадры из самого сериала создатели пока не раскрывают, зато в ролике можно послушать голоса главных героев.

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