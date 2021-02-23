Facebook вновь разрешит пользователям и СМИ из Австралии публиковать новости

Facebook отменит запрет на публикацию новостей для пользователей и СМИ из Австралии. Глава соцсети Марк Цукерберг пришел к компромиссу с правительством страны во время переговоров с главным казначеем Австралии Джошем Фрайденбергом, пишет Reuters.

Власти согласились внести четыре поправки в законопроект, который обязывает интернет-платформы делиться рекламной выручкой с издателями новостей. Facebook, в свою очередь, пообещал восстановить страницы информационных агентств.

Поправки обяжут правительство учитывать коммерческие сделки, которые СМИ Австралии заключили с Facebook, Google и другими компаниями. В течение двух месяцев могут заключаться новые соглашения. Правительство в лице арбитров поучаствует в сделке только если стороны не смогут договориться о цене.

«Мы удовлетворены тем, что правительство Австралии согласилось с рядом изменений и гарантий, которые снимают наши основные опасения по поводу разрешения коммерческих сделок. В изменениях признается ценность нашей платформы для издателей по сравнению с ценностью, которую мы получаем от них», — написано в заявлении соцсети.

Запрет на публикацию новостей в Австралии Facebook ввел 17 февраля. Руководство соцсети заявило, что законопроект о рекламной выручке «неверно толкует отношения между платформой и авторами публикаций, которые используют ее, чтобы делиться новостным контентом». По их словам, прибыль от новостей минимальна — лишь 4% от всего контента на платформе, а издатели, напротив, получают значительную выгоду, размещая свой контент в соцсети.