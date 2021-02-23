В сети появилась петиция с предложением назвать в Нью-Йорке квартал в честь MF Doom

Жители Нью-Йорка создали петицию в предложением назвать один из кварталов города в честь покойного рэпера MF Doom (настоящее имя — Дэниел Думилей). Она доступна на сайте Change.org.

Участники объединения KMD-MF DOOM Way Committee предложили назвать блок между бульваром Риверсайд и проездом Лонг-Бич на Ист Хадсон-Стрит.

«Лонг-Бич должен гордиться своим родным сыном и почтить его наследие на уличных знаках. Что не менее важно, город должен олицетворять то единство, которое господин Думилей представляет для будущих поколений», — говорится в тексте петиции.

О смерти MF Doom стало известно в ночь на 1 января 2021 года, несмотря на то, что музыканта не стало 31 октября. Дэниел Думилей родился в Лондоне, но еще в детстве переехал в Нью-Йорк. Подростком выступал в хип-хоп-группе KMD, которую основал с младшим братом DJ Subroc. В 1993 году брата насмерть сбила машина, после чего рэпер на несколько лет ушел из музыки, став, как он позже заявил, «почти бездомным», «гуляя по улицам Манхэттена, ночуя на скамейках».