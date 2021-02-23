Джейден Смит делает снимки на вечернем пляже в клипе «Photograph»

В клипе Джейден плавает в море и делает фотографии на вечернем пляже. Утром он просыпается песке и обнаруживает, что кадры с его пленки пустые.

Композицию артист написал вместе с Брайаном Ли и Одессой Эдлон. Трек стал частью микстейпа «CTV3: Cool Tape Vol. 3», который в августе 2020 года.

Также в прошлом году Джейден выпустил клип на песню-саундтрек к новой игре «Человек-паук: Майлз Моралес». Песня вошла в оригинальный плейлист игры, записанный Джоном Паесано. Композитор известен по своей работе над сериалами Marvel «Сорвиголова» и «Защитники», а также саундтреками к играм Mass Effect: Andromeda и Detroit: Become Human. В «I’m Ready» Джейден поет и читает от лица главного героя — Питера Паркера.