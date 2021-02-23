НАСА показало панорамный снимок в 360 градусов, сделанный ровером Perseverance на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) опубликовало панорамную фотографию в 360 градусов с Марса, которую сделал ровер Perseverance. Снимок можно посмотреть на ютьюбе.
Фотография была сделана с помощью навигационной камеры аппарата. Она расположена на мачте дистанционного зондирования, то есть, на самой верхушке космического робота.
Это не первый цветной снимок, сделанный Perseverance: 20 февраля ровер показал горизонт на одном фото и грунт с камнями на другом.
Perseverance совершил посадку на Марсе в ночь с 18 на 19 февраля. Процесс приземления устройства в НАСА назвали «семью минутами ужаса». Он опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, по предположениям ученых, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Аппарату предстоит исследовать поверхность Красной планеты в течение двух следующих лет. Задача ровера — найти признаки древней микробной жизни и, по возможности, обнаружить причины, почему Марс высох.