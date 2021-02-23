НАСА показало панорамный снимок в 360 градусов, сделанный ровером Perseverance на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) опубликовало панорамную фотографию в 360 градусов с Марса, которую сделал ровер Perseverance. Снимок можно посмотреть на ютьюбе.

Фотография была сделана с помощью навигационной камеры аппарата. Она расположена на мачте дистанционного зондирования, то есть, на самой верхушке космического робота.