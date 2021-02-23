Илон Маск за сутки потерял 15 млрд долларов после его твитов о биткоине

Состояние главы компании Tesla Илона Маска за сутки сократилось на 15 млрд долларов после его твитов о биткоине. Об этом сообщает Bloomberg.

Маск переместился на вторую строчку рейтинга богатейших людей в мире, и теперь его состояние оценивается в 183,4 млрд долларов. Стоимость акций Tesla упала на 8,6% после комментария Маска в твиттере о завышенной цене на биткоин. Миллиардер назвал криптовалюты пустышкой, позже заявив, что «получить письмо о том, что у тебя есть золото — это не то же самое, что иметь золото». После этого он отметил, что стоимость криптовалют Bitcoin и Ethereum «кажется высокой». Предприниматель написал об этом спустя две недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала полтора миллиарда долларов в биткоин.

Теперь Джефф Безос закрепился на первом месте в списке богатейших людей в мире, а его состояние оценивается в 186 млрд долларов.

После вложения Tesla в биткоин его цена достигла исторического максимума. На прошлой неделе стоимость криптовалюты выросла до 53,7 тыс. долларов.

В начале февраля Илон Маск также спровоцировал активный рост курса криптовалюты Dogecoin, выложив несколько мемов. Благодаря паре твитов ее стоимость поднялась на 50%. Валюта, посвященная псу Doge, попала в топ-15 криптовалют по рыночной капитализации.